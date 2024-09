Massive Störung der Münchner S-Bahn nach Stellwerksdefekt

Pendler - Die Münchner S-Bahn war am Freitagmorgen von einer massiven Störung betroffen. - Foto: Lukas Barth/dpa

Ein defektes Stellwerk am Münchner Ostbahnhof sorgt am Freitagmorgen mitten im Berufsverkehr für Probleme bei der Münchner S-Bahn.

Ein defektes Stellwerk am Münchner Ostbahnhof hat am Freitagmorgen weite Teile des S-Bahnverkehrs auf der Stammstrecke durch die Innenstadt lahmgelegt. Praktisch alle Linien waren betroffen, wie aus den Störungsmeldungen der Deutschen Bahn hervorgeht. Dort hieß es: „Bitte rechnen Sie mit hohen Verspätungen und Zugausfällen.“ Teilweise wurden Züge um die Innenstadt herumgeleitet, so die S8 zum Flughafen.

Bis wann der Defekt behoben werden kann, war zunächst unklar. Sollte dies länger dauern, könnte es zu weiteren Problemen kommen, da die S-Bahn auch für die Anreise zum Oktoberfest eine zentrale Rolle spielt.

© dpa-infocom, dpa:240927-930-245022/1