Sieben teils schwer Verletzte nach Massenkarambolage auf der A8

Bei mehreren Unfällen auf der A8 südlich von München sind sieben Menschen verletzt worden. Auf eine Massenkarambolage am Donnerstagabend folgte ein Stau, an dessen Ende es einen weiteren schweren Unfall gab, wie die Polizei mitteilte.









Demnach begann die Unfallserie zwischen den Anschlussstellen Holzkirchen und Weyarn mit einem geplatzten Reifen eines Lastwagens. Weil zwölf Autos den Reifenteilen ausweichen mussten oder davon getroffen wurden, kam es zu einer Massenkarambolage. Dabei gab es fünf Verletzte.





Fahrer kracht ins Stauende





Am Ende des sich bildenden Staus krachte ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in das Heck des Lkw. Er und seine 32-jährige Beifahrerin erlitten dabei schwerste Verletzungen.



Die zwischenzeitliche Vollsperrung der A8 in Richtung Salzburg wurde am späten Abend wieder aufgehoben.

− dpa