Auf der Autobahn 95 bei Großweil (Kreis Garmisch-Partenkirchen) hat es am Sonntag eine Massenkarambolage gegeben. Etwa sechs Autos waren darin verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Ob es bei dem Unfall am Nachmittag auch Verletzte gab, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Der Unfallhergang war ebenfalls noch unbekannt. Es war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn wurde in Richtung München gesperrt, wie es weiter hieß.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-756057/2