Marx warnt vor „Geistern der Vergangenheit“

Katholischer Gottesdienst am Ostersonntag - München - Kardinal Reinhard Marx schwenkt am Ostersonntag im Dom in der Landeshauptstadt einen Weihrauchbehälter. - Foto: Felix Hörhager/dpa

Der katholische Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, sieht eine Bedrohung durch „Geister der Vergangenheit“. Angesichts einer „Wiederkehr von Gewalt und Krieg, von Hass, Polarisierung und Verschwörungstheorien“ könne leicht das Gefühl aufkommen, dass sich die „Geister der Vergangenheit“ niemals abschütteln ließen, sagte er in seiner Predigt in der Osternacht in der Münchner Frauenkirche.

„Der Lauf der Weltgeschichte ist nicht immer nur ein Fortschritt zum Besseren hin. Es gibt im persönlichen wie im gesellschaftlichen Leben auch Rückschritte, Regressionen“, sagte Marx, betonte aber auch die österliche Botschaft als eine Botschaft der Hoffnung: „Auch, wenn immer wieder noch so starke Gegenbewegungen aufkommen“, sei durch „den Tod und die Auferweckung Jesu von Nazareth eine Dynamik in die Geschichte eingetragen, die nie wieder zurückgenommen werden kann“.

Er rief dazu auf, sich den überwunden geglaubten gesellschaftlichen Gefahren mit Mut und Hoffnung entgegenzustellen. Christinnen und Christen müssten sich dafür einzusetzen, dass die Welt ein Ort werde, „wo die Angst vertrieben wird und der Weg in die Freiheit möglich“ sei, „wo das Kreisen um sich selbst - und das gilt für Personen wie für Gesellschaften - durchbrochen wird und die Verbundenheit in der einen Menschheitsfamilie erfahrbar wird“.

Der evangelische bayerische Landesbischof, Christian Kopp, betete im Gottesdienst am Ostersonntag in der Kirche St. Matthäus in München für Waffenstillstand in der Ukraine und im Gazastreifen. „Wir müssen die Widersprüche aushalten. Auch an diesem Ostermorgen sterben Menschen in der östlichen Ukraine und im Gazastreifen. Und wir trauern mit. Es geht uns zu Herzen“, sagte er. „Wir beten inniglich um Frieden und Friedensverhandlungen, um Waffenstillstand endlich. Waffen werden niemals für einen stabilen Frieden sorgen. Menschen müssen verhandeln, müssen reden.“

© dpa-infocom, dpa:240330-99-513953/3