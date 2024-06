Marx: Stimme des Christentums darf nicht verstummen

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx will sich dafür einsetzen, dass das Christentum weiterhin eine wichtige Rolle in der EU spielt. „Unabhängig davon, wie viele Christen es gibt: Ich glaube schon, dass etwas fehlt, wenn die Stimme des Christentums und die Stimme der großen biblischen Tradition einfach verstummen würde“, sagte er in einem Hörfunk-Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR), das am Sonntag, dem Tag der Europawahl, ausgestrahlt wurde. Er wolle sich dafür engagieren, „dass das nicht passiert“.

Ein Großteil der jungen Menschen sei für Europa und denke nicht nationalistisch; zu sehen sei das besonders in Ländern wie Georgien oder der Ukraine, „die wollen ja nach Europa“, sagte der Erzbischof von München-Freising weiter. Marx war von 2012 bis 2018 Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union (ComECE).

© dpa-infocom, dpa:240609-99-327103/2