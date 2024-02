Marquez-Tor reicht für 1. FC Nürnberg nur zu einem Punkt

Ohne Topscorer Uzun reicht es für den „Club“ nur zu einem 1:1 in Wiesbaden. Ein schlimmer Ballverlust führt zum Rückstand, den Kopfballschütze Marquez ausgleicht.

Ohne den erkrankten Topscorer Can Uzun musste sich der im Abschluss nicht effektive 1. FC Nürnberg beim SV Wehen Wiesbaden wieder mit einem Punkt begnügen. Beim 1:1 (0:0) am Freitagabend drohte den Franken in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem selbst verschuldeten Rückstand durch Wiesbadens Stürmer Ivan Prtajin (61. Minute) sogar eine Niederlage. Abwehrspieler Ivan Marquez glich mit einem platzierten Kopfball aus (70.). Es war für den „Club“ im vierten Rückrundenspiel die dritte sieglose Partie am Stück.

Nach der Pause war das Spiel vor 9526 Zuschauern in der Wiesbadener Arena zweimal unterbrochen, weil aus dem Nürnberger Fanblock als Protest gegen den von der DFL geplanten Investoren-Einstieg Tennisbälle auf den Rasen geworfen wurden. Nach der ersten Unterbrechung patzten die Nürnberger. Torwart Carl Klaus passte schlampig zu Florian Flick. Den Ballverlust bestrafte Prtajin mit seinem platzierten Schuss aus 16 Metern.

„Vom Spielverlauf hätte das hier auch ein Dreier sein können, deshalb schmerzt das ein bisschen“, sagte Torwart Klaus zum verpassten Auswärtssieg.

Der zehnfache Saisontorschütze Uzun wurde von Taylan Duman vertreten. Der 26-Jährige war ein Aktivposten, aber glücklos im Abschluss. Nach einer feinen Kombination schlenzte er den Ball aus zwölf Metern über das Tor (32.) und scheiterte einige Minuten später an Torwart Florian Stritzel. Prtajin hatte in der langen Nachspielzeit noch eine Kopfballchance.

Sportvorstand Dieter Hecking äußerte sich vor dem Anpfiff zur Zukunft des 18-jährigen Uzun, die nicht am Valznerweiher liegen wird. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er über den Sommer bleibt, ist relativ gering“, sagte Hecking beim TV-Sender Sky. So realistisch müsse man angesichts der rasanten Entwicklung des Offensivspielers sein. „Er ist ein wichtiger Fixpunkt geworden in unserer Mannschaft“, sagte Hckng über Uzun, der in dieser Saison auf 13 Torbeteiligungen kommt.

Uzuns Vertrag in Nürnberg läuft noch bis Juni 2027. Im Gespräch ist für den Jungstar bereits eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe. Als Interessenten werden etwa die Bundesligisten Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gehandelt, aber auch Clubs aus dem Ausland. „Die Vereine stehen Schlange“, bemerkte Hecking.

