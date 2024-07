Márquez aus Nürnberg zurück in die Niederlande

Der 1. FC Nürnberg gibt Iván Márquez wieder ab. Der 30-Jährige wechselt zurück zu seinem Ex-Club.

Der 1. FC Nürnberg verleiht Abwehrspieler Iván Márquez für ein Jahr an dessen früheren Club NEC Nijmegen. Der niederländische Erstligist sicherte sich außerdem eine Kaufoption, wie die Nürnberger mitteilten. Der 30-jährige Spanier spielte nur eine Saison für den fränkischen Zweitligisten und erzielte in 21 Ligaspielen zwei Treffer. Davor war er auch schon in Polen und Spanien jeweils in der höchsten Spielklasse aktiv.

