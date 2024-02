Markus Söder tanzt zu ABBA - Musikvideo sorgt für Aufregung im Internet

Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef, ist unter anderem dafür bekannt, dass er sein Leben gern im Internet präsentiert. In Sozialen Medien-Plattformen wie Instagram serviert der 57-Jährige regelmäßig, was er isst, aus welcher Tasse er seinen Kaffee trinkt und was ihm sonst so im Alltag passiert. Jetzt sorgt er mit einem ABBA-Tanzvideo für Aufsehen.









„Bavarian Music proudly presents“, schreibt der Ministerpräsident und ergänzt: „ABBA feat. Markus. Dancing Queen ist mein absolutes Lieblingslied“. Zu sehen ist in dem kurze Film, wie Söder während seines Schweden-Besuchs auf einer Bühne im ABBA-Museum in Stockholm steht und mit den ABBA-Bandmitgliedern, die als Hologramme eingeblendet werden, zu „Dancing Queen“ tanzt. Der Ministerpräsident bewegt die Lippen zum Text und tanzt fleißig mit.





Viele Likes und Kommentare





Nur drei Stunden, nachdem Söder das Video am Donnerstag auf Instagram eingestellt hat, hat es schon über 8000 Likes gesammelt - und mehrere hundert Kommentare. „Markus ist wirklich der einzige Politiker, den ich sympathisch finde“, schreibt einer, und ein anderer erklärt: „Politisch bin ich oft weit von Ihnen entfernt (Corona-Lockdowns) aber eines muss man Ihnen lassen: In Bayern läufts. Und in Bayern hat man noch gute Laune! Zu Recht!“



„Das ist halt der Unterschied zu Scholz: Söder hat Humor!“, stellt ein weiterer Nutzer fest. Und einer schreibt: „Das ist das beste Markus Söder Video, das es im Internet gibt.“





Auch politische Themen auf der Agenda





Doch nur zum Spaß ist der Bayerische Ministerpräsident natürlich nicht im ABBA-Land. Bei seinem Besuch in Schweden stehen auch viele politische Termine auf der Tagesordnung. Vor allem um die Themen Energie und Wasserstoff, Verteidigung, Raumfahrt und Forschung soll es bei dem Besuch gehen. Dennoch: Ein bisschen Spaß zwischendrin darf auch mal sein.