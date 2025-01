Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gilt als Experte für ein Essen mit Migrationshintergrund, den Kebab, seit er in einem Giesinger Lokal eine Döner-Show veranstaltete. Das Ganze war so erfolgreich, dass er sogar „Söder-Kebab“-T-Shirts und -Pullis anfertigen und über den CSU-Fanshop vertreiben ließ. Derlei bezeichnet man in der Fachsprache als Guerilla-Marketing.