Margarethe Tiesel versteht Leidenschaft für Oldtimer nicht

Im Film „Toni und Helene“ fährt Schauspielerin Margarethe Tiesel einen Oldtimer. Im echten Leben mag sie solche Autos aber nicht - und setzt lieber auf andere Verkehrsmittel.

Fernseh- und Theater-Schauspielerin Margarethe Tiesel (65) fährt nicht gerne Oldtimer. „Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Männer auf Oldtimer stehen“, sagte sie bei der Deutschland-Premiere des Films „Toni und Helene“ in München. Darin fährt sie einen alten Jaguar. „Ich muss ehrlich sagen: Der Bremsweg war ewig lang, und um die Kurven (zu) kommen, war nicht leicht“, sagte sie mit einem Schmunzeln. Obwohl der Bremsverstärker bei dem Fahrzeug im Film gefehlt habe, habe am Ende aber doch alles funktioniert.

Im echten Leben habe sie ihr Auto verkauft, sagte die Österreicherin. Sie fahre lieber mit dem Rad, dem Bus oder dem Zug.

Der Film „Toni und Helene“ startet am 5. Dezember in deutschen Kinos. Tiesel spielt darin Toni, die ihre Zimmernachbarin, die 80 Jahre alte Schauspieldiva Helena (Christine Ostermayer), mit deren Oldtimer zur Sterbehilfe in die Schweiz bringen soll - was einige Überraschungen mit sich bringt.

Margarethe Tiesel ist in Deutschland unter anderem durch verschiedene Theaterinszenierungen bekannt. Sie spielte in Österreich unter anderem bei den Salzburger Festspielen mit. Sie hatte eine wiederkehrende Rolle in der Serie „Trautmann“ (2000 bis 2008) und stand unter anderem für den Film „Der Goldene Handschuh“ (2019) vor der Kamera. 2013 wurde die 65-Jährige bei der Vergabe des Österreichischen Filmpreises als „Beste Darstellerin“ ausgezeichnet.

