Manuel Neuers Rücktritts-Erklärung im Wortlaut

Manuel Neuer tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Seine Erklärung veröffentlichte er bei Instagram.

Manuel Neuer verkündet in einem Video auf den sozialen Netzwerken seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft. Die Erklärung im Wortlaut:

„Liebe Fans, liebes Fußball Deutschland,

ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Über 15 Jahre ist mein Debüt jetzt her, als wir bei den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben und ich ultranervös gewesen bin. Wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, der Höhepunkt, den kennt jeder: Der Sieg im Maracanã-Stadion gegen Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind.

Wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein und auch über sieben Jahre lang Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewesen zu sein - bis zu meiner Verletzung.

Was danach kam, war noch eine Zugabe für mich persönlich. Dass ich das noch mal geschafft habe, auf dem Rasen zu stehen bei einer Heim-Europameisterschaft, war die Krönung.

Mein Dank gilt allen Begleitern, allen Mitarbeitern des DFB. In erster Linie natürlich den Trainern, den Torwart-Trainern, den ganzen Staff-Mitgliedern. Wir waren wirklich eine Familie gewesen. Und in erster Linie auch den Mitspielern, mit denen es immer Spaß gemacht hat, zu trainieren und auf dem Platz zu stehen. Ein besonderer Dank gilt natürlich euch, liebe Fans. Ihr habt mich immer in allen Lagen unterstützt, egal wo wir mit der Nationalmannschaft gespielt haben. Der Support war für mich persönlich und für die Mannschaft immer da gewesen und, liebe Fans, ein Riesen-Dankeschön von meiner Seite.

Ich persönlich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür.“

© dpa-infocom, dpa:240821-930-209181/1