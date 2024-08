Mann zieht zweimal Notbremse in Zug – weil er aufs Klo muss

ÖPNV in Nürnberg - U-Bahn - Der Mann zog laut Polizei zweimal die Notbremse. (Symbolbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Notbremse statt Notdurft: Weil beide Toiletten in der Bahn außer Betrieb waren, hat sich ein Mann in Schwaben eine andere Lösung ausgedacht. Die wird aber teuer.

Ein Mann hat in einem Zug mit defekten Toiletten im Landkreis Donau-Ries zweimal die Notbremse gezogen – weil er nach eigenen Angaben aufs Klo musste. Das Zugpersonal setzte daher am Mittwoch einen Notruf ab, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen am Bahnhof Donauwörth eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Nothilfemitteln gegen den 62-Jährigen auf. Zu welchen Verzögerungen es im Bahnverkehr kam, wurde nicht bekannt.

