Mann zieht 86-Jährigen aus brennendem Auto

In Unterfranken gerät ein Auto mit einem Mann und einer Frau in Brand. Ein Zeuge reagiert geistesgegenwärtig.

Ein Mann hat in Würzburg einen 86-Jährigen aus einem brennenden Auto gezogen. Der Zeuge habe noch währenddessen einen Notruf abgesetzt und später Erste Hilfe geleistet, sagte eine Polizeisprecherin. Der 86 Jahre alte Autofahrer sei mit schwersten Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Er schwebt laut der Polizeisprecherin nach dem Brand in Lebensgefahr.

Die 82 Jahre alte Beifahrerin im Wagen wurde bei dem Feuer am Samstag demnach leicht verletzt. Sie habe selbst aus dem brennenden Auto aussteigen können. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen während der Fahrt Feuer fing. Als Ursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt.

