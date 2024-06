Ein 21-Jähriger soll in München zweimal den Hitlergruß in Richtung einer Synagoge gezeigt haben. Außerdem zeigte der Mann laut Zeugenaussagen den ausgestreckten Mittelfinger in alle Richtungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen verständigten die Polizei, die den 21-Jährigen vorübergehend festnahm. Das Kriminalfachdezernat für Staatsschutzdelikte übernahm die weiteren Ermittlungen.

