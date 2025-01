Mann zeigt Hitlergruß und uriniert an Polizeigebäude

Symbolbild Polizei - In Erlangen rückte die Polizei an, nachdem ein Mann auf einem Konzert den Hitlergruß gezeigt hatte. (Symbolbild) - Foto: Boris Roessler/dpa

Erst zeigt er in einem Jugendklub den Hitlergruß. Dann sorgt der 32-Jährige bei der Polizei erneut für Ärger.

Ein Mann soll in Erlangen mehrfach den Hitlergruß gezeigt und später an ein Polizeigebäude uriniert haben. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen, wie der 32-Jährige am späten Samstagabend bei einem Konzert in einem Jugendklub die verbotene Geste machte. Ein Mitarbeiter der Einrichtung forderte den Mann auf, den Ort zu verlassen, was der Beschuldigte aber verweigert habe, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei daraufhin in Gewahrsam genommen worden.

Später soll der „merklich alkoholisierte“ 32-Jährige in der Polizeiinspektion Erlangen einen Alkoholtest verweigert haben. Nachdem die Beamten ihn entlassen hatten, beobachteten sie, wie er an das Ausfahrttor der Dienststelle urinierte.

Auf den Beschuldigten wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Da der Mann nach Angaben der Ermittler keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 233 Euro entrichten.

