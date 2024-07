Mann wirft aus zweitem Stock mit Blumentopf nach Nachbarin

Ein Randalierer soll Angehörige bedroht und eine Nachbarin attackiert haben. In seiner Wohnung findet die Polizei mehrere Waffen.

Ein Mann soll in Oberbayern mit einem Blumentopf aus dem zweiten Stock nach seiner Nachbarin geworfen haben. Er habe die Frau im Nachbargarten bei der Attacke in Petershausen (Landkreis Dachau) nur knapp verfehlt, teilte die Polizei mit. Zuvor habe der 43-Jährige, der offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen sei, Angehörige bedroht und körperlich angegangen. Der Mann sei in eine Fachklinik gebracht worden.

In seiner Wohnung fand die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Waffen, darunter ein Einhandmesser, einen Taser und eine Harpune. Diese habe der polizeibekannte 43-Jährige nicht bei sich haben dürfen, weil für ihn ein Waffenbesitzverbot gelte. Gegen den Mann werde nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

