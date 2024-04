Mann wird von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Ein 64-Jähriger ist in Nürnberg von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hielt sich am Freitag auf dem Bahnsteig einer Haltestelle auf und geriet kurz vor Eintreffen der Bahn auf die Gleise, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Dort wurde er von der Straßenbahn, die ein 23-Jähriger fuhr, erfasst. Nach Angaben des Polizeisprechers brachte der Rettungsdienst den 64-Jährigen mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus.

Dort verschlechterte sich sein Zustand: Demnach erlitt der Mann einen Herzinfarkt und wurde reanimiert. Der Verunglückte befinde sich in kritischem Zustand, hieß es. Warum er auf die Bahngleise geriet und ob die Straßenbahn eine Notbremsung machte, war zunächst unklar. Hinweise darauf, dass der 64-Jährige geschubst wurde, gab es laut Polizei nicht. Die Polizei bat Zeugen um Informationen zum Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-754696/2