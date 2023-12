Ein 70 Jahre alter Mann ist in Unterfranken schwer verletzt worden, als er von einem Auto erfasst und gegen sein eigenes geparktes Auto geschleudert wurde. Ein 73-Jähriger fuhr den Mann, der neben seinem Auto stand, am Freitag in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) aus noch unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug an, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, es bestand keine Lebensgefahr.

© dpa-infocom, dpa:231209-99-234623/2