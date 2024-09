Mann wird schwer verletzt - zwei Verdächtige festgenommen

Festnahme - Zwei Männer stehen im Verdacht einen 20-Jährigen in Oberbayern schwer verletzt zu haben. (Symbolbild) - Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 20-Jähriger ruft am Abend bei der Polizei an. Er wurde angegriffen und schwer verletzt. Die Ermittler nehmen daraufhin zwei Tatverdächtige fest.

Ein 20-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Männern im Landkreis Mühldorf am Inn schwer verletzt worden. Der Mann habe die Polizei nach dem mutmaßlichen Angriff alarmiert, teilte ein Pressesprecher mit. Er wurde anschließend mit mehreren Platzwunden und Verletzungen im Gesicht in Waldkraiburg gefunden und in ein Krankenhaus gefahren.

Seinen Aussagen zufolge sollen ihn mehrere Männer aus bislang unklaren Gründen am Donnerstagabend geschlagen und getreten haben. Zwei der mutmaßlich Beteiligten wurden bei der anschließenden Fahndung festgenommen. Die beiden 18-Jährigen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sie kamen gegen eine tägliche Meldeauflage auf freien Fuß, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

