Mann wird hinterrücks angegriffen und schwer verletzt

Ein 36-Jähriger ist an einer S-Bahn-Haltestelle in Pullach bei München hinterrücks angegriffen und im Gesicht schwer verletzt worden. Der bislang unbekannter Täter habe bei der Attacke am Montagmorgen einen scharfen Gegenstand benutzt, möglicherweise ein Messer, teilte die Bundespolizei mit. Anschließend flüchtete der Mann. Der stark blutende 36-Jährige wählte selbst den Notruf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

© dpa-infocom, dpa:240129-99-794782/3