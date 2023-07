Mann wird bei Unfall getötet: A8 bei Augsburg voll gesperrt

Unfall - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Augsburg aus seinem Wagen geschleudert und getötet worden. Das Auto des Mannes sei am Mittwochabend bei Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) zunächst von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei letztlich auf der Gegenfahrbahn liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Mann aus dem Auto geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Laut Einsatzzentrale der Polizei Augsburg ist der Fahrer nicht angeschnallt gewesen.

© dpa-infocom, dpa:230727-99-547909/3