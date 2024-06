Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Mann ist bei einem Unfall in einem Betrieb im schwäbischen Donauwörth schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Samstag war der 59-Jährige am Vortag von einer selbstfahrenden Hebeeinrichtung erfasst, gegen eine Wand gedrückt und zwischen der Maschine und einer Mauer eingeklemmt worden. Ein Kollege kam ihm zu Hilfe. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240608-99-319899/2