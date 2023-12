Mann wird bei Arbeitsunfall eingeklemmt und stirbt

Ein 65-Jähriger ist bei seiner Arbeit in Würzburg eingeklemmt worden und im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei in einer Betriebshalle zwischen einem Paket mit Stahlware und dahinterstehenden Stahlstreben eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Arbeitskollege bemerkte demnach am Montag das schief hängende Paket und fand anschließend den 65-Jährigen in seiner Notlage vor. Die Feuerwehr barg den Mann mit Hilfe von Luftkissen und Keilen. Der 65-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

