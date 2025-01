Mann wegen Brandstiftung in Eiscafé in U-Haft

Am zweiten Weihnachtstag geht in der Augsburger Innenstadt ein Eiscafé in Flammen auf. Nun sitzt ein Verdächtiger in U-Haft. Doch vieles ist noch unklar.

Wegen Brandstiftung in einem Eiscafé in Augsburg ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Der 41-Jährige kam nach Polizeiangaben in Untersuchungshaft. Zu seinem Motiv teilten die Ermittler zunächst nichts mit. Auch ob der Mann in dem Haus wohnte oder sonst eine Verbindung zu dem Eiscafé hatte, sei noch Teil der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin.

Bei dem Feuer war am zweiten Weihnachtsfeiertag ein geschätzter Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Feuerwehr und Polizei evakuierten das Gebäude, der Bereich um das Lokal musste großflächig abgesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

