Mann wählt Notruf und beleidigt Beamten

Ein 22-Jähriger wählt den Polizeinotruf – und handelt sich dabei eine Strafanzeige wegen Beleidigung ein.

Ein Mann hat sich in Schwaben durch einen Notruf selbst eine Strafanzeige eingebrockt. Der 22-Jährige hatte am Freitagabend den Notruf gewählt und angegeben, von seiner Ex-Frau aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen worden zu sein, wie die Polizei mitteilte. Während des Gesprächs beleidigte er den Beamten mehrfach, unter anderem mit den Worten “Fick dich!„.

Als zwei Streifenwagen in Bissingen (Kreis Dillingen an der Donau) eintrafen, setzte er seine Beleidigungen fort und nannte die Polizisten “Talahons„ und “Bullen„. Der Mann war stark alkoholisiert und gab falsche Personalien an. Sein Roller-Schlüssel wurde von den Beamten sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Gegen ihn wird wegen Beleidigung ermittelt.

