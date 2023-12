Ein Landwirt ist nach einem Traktorunfall im Krankenhaus gestorben. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag hatte sich am Mittwoch in Leonberg (Landkreis Tirschenreuth) ein mehrere Hundert Kilogramm schwerer Arbeitskorb vom Frontlader eines Traktors gelöst und den 34 Jahre alten Mann unter sich begraben. Er kam schwerst verletzt in eine Klinik, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.

© dpa-infocom, dpa:231204-99-178888/2