Mann von Tankwagen überfahren und gestorben

Ein 64-Jähriger ist im Landkreis Landshut von einem Heizöltankwagen überfahren worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Mutmaßlich übersah ihn der 35 Jahre alte Fahrer des Lastwagens am Dienstag in Buch am Erlbach, teilte die Polizei mit. Der rechte Vorderreifen des Lastwagens überrollte die Beine des Mannes.

Die Rettungskräfte versuchten, den 64-Jährigen zu reanimieren, doch er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Einsatzkräfte und den Lastwagenfahrer. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240305-99-226977/2