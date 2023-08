Rettungswagen - Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Mann ist in Würzburg von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 81-Jährige am Mittwoch «unvermittelt» das Gleis der Bahn betreten. Durch den Zusammenstoß mit der Straßenbahn wurde er gegen ein parkendes Auto geschleudert. Er habe durch den Aufprall «schwerste Verletzungen» erlitten, so die Polizei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

