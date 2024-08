Mann von Eisenstück eines Hammers getroffen

Bei Reparaturarbeiten splittert ein Eisenstück von einem Hammer ab. Ein 49-Jähriger wird getroffen und am Oberkörper verwundet.

Ein Mann ist in Niederbayern bei Reparaturarbeiten von einem Eisenstück eines Hammers getroffen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 49-Jährige am Freitag in Fürstenstein (Landkreis Passau) damit beschäftigt, die Ketten an einer mobilen Brechanlage zu erneuern. Brechanlagen werden verwendet, um etwa Bauschutt oder andere Materialien zu zerkleinern.

Um die Kette zu verbinden, trieb der Arbeiter laut Polizei einen Stahlbolzen mit einem Vorschlaghammer durch eine dafür vorgesehene Öffnung. Dabei sei ein Stück des Hammerkopfes abgesplittert und habe den Mann „wie ein Geschoss“ in der Brust getroffen. Mit einer stark blutenden Wunde kam der 49-Jährige den Angaben nach ins Krankenhaus.

