Mann von Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt

Ein Mann in Schwaben ist von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 76-Jährige lag nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Nähe einer Fußgängerampel in Kaufbeuren aus zunächst unklaren Gründen auf der Fahrbahn. Ein 25 Jahre alter Fahrer konnte mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Senioren, wodurch dieser unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er wurde von der Feuerwehr befreit und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

