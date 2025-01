Mann versucht mit Leuchtfackeln bei Ex-Freundin einzubrechen

Um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, soll ein Mann einen Einbruchsversuch gestartet haben. Dabei zündete er auch Pyrotechnik.

Ein Mann hat versucht in die Wohnung seiner ehemaligen Freundin in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) einzubrechen. Die Frau war Zuhause, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige entfernte mutmaßlich den Türspion und zündete Leuchtfackeln. Diese soll er auch durch das Loch in die Wohnung geworfen haben.

Ein Bewohner des Hauses rief die Polizei. Sie nahm den 29-Jährigen vor Ort fest. Seiner Aussage zufolge wollte er so seine Ex-Freundin zurückgewinnen. Der Mann soll unter Medikamenteneinfluss gestanden haben. Er wurde zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Er verletzte eine Beamtin leicht und beleidigte mehrere Polizisten und den Arzt.

