Mann versucht mit Beil zu treffen: Versuchter Totschlag?

Erst hatte er mit dem Mann gestritten. Dann soll er versucht haben, ihn in einer Unterkunft im Unterallgäu mit einem Beil zu treffen. Jetzt wird gegen den 27-Jährigen ermittelt.

Mit einem Beil soll ein Mann in einer Asylunterkunft in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) versucht haben, einen 25-Jährigen zu treffen. Zuvor habe der 27-Jährige aus bisher unklaren Gründen mit seinem Kontrahenten gestritten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei riss er dem Jüngeren einige Haarbüschel aus. Der alarmierte Sicherheitsdienst trennte die beiden Männer und alarmierte die Polizei. Gegen den Verdächtigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er kam nach dem Vorfall vom vergangenen Freitag in eine andere Unterkunft.

