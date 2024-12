Mann versteckt 40.000 Euro-Schmuck in Unterhose und Gepäck

Der Zoll stößt bei der Kontrolle in einem Zug auf Ringe im Wert von etwa 40.000 Euro - teils versteckt in der Unterhose eines 50-Jährigen. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines 50-jährigen Mannes Schmuck im Wert von etwa 40.000 Euro entdeckt – teils versteckt in seiner Unterhose. Die knapp 40 Weißgoldringe seien am Samstag in einem Zug von Marktredwitz (Wunsiedel im Fichtelgebirge) in Richtung Tschechien gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Es bestehe der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt. Der Schmuck wurde sichergestellt. Der 50-Jährige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

