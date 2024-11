Mann vermutet Mine in seinem Hühnerstall

Ein Mann glaubt, eine Mine in seinem Hühnerstall entdeckt zu haben und alarmiert die Polizei. Spezialisten rücken aus, um den Gegenstand zu untersuchen - und stellen etwas Überraschendes fest.

Weil er eine Mine in seinem Hühnerstall vermutete, hat ein Mann in Niederbayern die Polizei gerufen. Spezialisten hätten sich den Gegenstand in Vilsheim (Landkreis Landshut) angeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Tatsächlich sei es keine Mine gewesen, vielmehr handelte es sich um Metallteile eines Fahrzeugs. Wie diese in den Hühnerstall kamen, ist bislang unklar. Zuvor hatte die „Passauer Neue Presse“ berichtet.

