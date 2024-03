Mann verletzt zwei Polizisten bei Festnahme

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel - Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. - Foto: Oliver Berg/dpa

Ein 34-Jähriger hat nach Angaben der Polizei in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) zwei Beamte bei einem Einsatz verletzt. Der Mann habe einem Polizisten bei einer Festnahme am Samstag ins Gesicht geschlagen haben, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Zuvor soll der Mann in einem Hauseingang randaliert haben. Als er auf die Beamten traf, zeigte er sich nach Angaben der Polizei feindselig und soll unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Laut Polizei schlug der Mann einen 25 Jahre alten Polizisten unvermittelt ins Gesicht. Ein weiterer Polizist erlitt demnach ebenfalls Prellungen. Erst mit der Unterstützung von weiteren Einsatzkräften habe man den 34-Jährigen festnehmen können, hieß es.

Die beiden verletzten Polizisten kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus und waren danach den Angaben zufolge nicht mehr dienstfähig. Der 34-Jährige kam bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

© dpa-infocom, dpa:240310-99-285814/3