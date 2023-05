Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Einen größeren Einsatz der Polizei hat es am Sonntagabend in Pfaffenhofen gegeben, weil ein Mann sich mit einem Messer in einer Wohnung verschanzt hatte. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor einen Bewohner der Obdachlosenunterkunft mit einem Messer verletzt. Der «Donaukurier» hatte zuerst berichtet. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

© dpa-infocom, dpa:230529-99-864247/2