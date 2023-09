Mann verletzt mehrere Menschen auf Ingolstädter Herbstfest

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Auf dem Herbstfest in Ingolstadt hat ein Besucher Sicherheitspersonal und Polizisten angegriffen. Dabei verletzte der 33 Jahre alte Mann zwei Menschen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen und in eine Klinik eingewiesen.

Der Mann hatte sich am Mittwoch zunächst verbal mit dem Sicherheitspersonal angelegt, im Anschluss war es zu einem Gerangel gekommen. Als die Sicherheitskräfte dem 33-Jährigen Handfesseln anlegten, wehrte er sich, verletzte und bedrohte sie. Auch die eintreffenden Polizeibeamten beleidigte er und versuchte, sie zu treten.

Wegen seines zunehmend aggressiven Verhaltens auf der Dienststelle ordnete die Staatsanwaltschaft den Angaben zufolge eine Festnahme an. Er kam unter Polizeibewachung für eine Nacht in eine Klinik, wo ihm Blut entnommen wurde. Den 33-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstands sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

