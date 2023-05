Mann verletzt Arbeitskollegen mit Messer in Einkaufszentrum

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen in einem Einkaufszentrum in Nürnberg wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag ereignete sich der Vorfall am Samstagabend. Demnach wurde einer der Männer durch das Messer am Oberkörper leicht verletzt. Sein Kontrahent erlitt Verletzungen an der Hand. Die Polizei nahm beide fest, sie konnten die Polizeiwache nach der Vernehmung aber wieder verlassen. Nach den Angaben arbeiten die beiden im selben Geschäft im Einkaufszentrum. Zu den genauen Hintergründen des Streits machte die Polizei keine Angaben.

