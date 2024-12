Mann verletzt anderen Mann schwer mit einem Messer

Zwei Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Niederbayern streiten. Als einer der Männer ein Messer zieht, eskaliert die Situation.

Bei einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Salzweg im Landkreis Passau soll ein Bewohner einen anderen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 26 Jahre alte Angreifer befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Am Mittwoch sollen die beiden Männer demnach in der Gemeinschaftsunterkunft in Salzweg gestritten haben. Der 26-Jährige habe dann sein Opfer mit einem Messer verletzt. Der 34-Jährige kam den Angaben zufolge mit schweren Stichverletzungen an Oberkörper und Arm in ein Krankenhaus. Weil er sich bei der Auseinandersetzung leicht verletzte, wurde der mutmaßliche Täter ambulant behandelt, sagte eine Sprecherin. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags.

