Mann verbrannt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen unter einer Brücke in München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Weitere Details sollten bei einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr bekannt gegeben werden, wie das Polizeipräsidium München am Freitag mitteilte. Der Mann war Ende November unter einer Fußgängerbrücke am Englischen Garten verbrannt.

Untersuchungen der Leiche ergaben, dass der Mann durch „Fremdeinwirkung“ gestorben sei. Die Kriminalpolizei bildete eine Ermittlungsgruppe.

