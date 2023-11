Mann verbrannt: Polizei bildet Ermittlungsgruppe

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes unter einer Brücke in München hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Der EG gehörten zwölf Mitarbeiter an, sagte ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums am Dienstag. Derzeit gehe man elf Hinweisen nach, die sich auf die bislang noch ungeklärte Identität des verbrannten Toten und einen möglichen Tathergang beziehen.

Passanten hatten den brennenden Mann am Donnerstagabend unter einer Fußgängerbrücke am Englischen Garten entdeckt. Mehrere Zeugen hätten laut Angaben der Polizei vom Freitag versucht, den Mann zu löschen. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Untersuchungen der Leiche ergaben, dass der Mann, der vermutlich aus dem Obdachlosenmilieu stammen soll, durch „Fremdeinwirkung“ gestorben sei, hieß es. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und suchte nach Zeugen.

