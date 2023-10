Mann unter Traktor eingeklemmt und schwer verletzt

Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein 77-Jähriger ist am Donnerstag in Füssen unter einem Traktor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann und ein Kollege arbeiteten in einem Wald und benutzten den Traktor für Holzarbeiten als dieser zur Seite umkippte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin versuchten die beiden Männer den Traktor mit einer Seilwinde wieder aufzurichten.

Als der Traktor wieder aufrecht stand, war aber wohl auf dem Seil noch zu viel Spannung. Wegen eines ungünstigen Winkels zwischen einem Baum, dem Traktor und der Seilwinde kippte das Fahrzeug auf die andere Seite und begrub den 77-Jährigen unter sich. Die Feuerwehr hob den Traktor mithilfe eines Bergekissens an und befreite den Mann. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

