Mann übergibt Geld an Betrügerin und hält sie fest

Ein 58-Jähriger hat in Coburg nach einem Schockanruf eine fünfstellige Summe an eine mutmaßliche Betrügerin übergeben. Dann ist er aber misstrauisch geworden und hat die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die 18-Jährige sitzt mittlerweile in U-Haft, so die Polizei am Freitag.

Unbekannte hatten den 58-Jährigen am Mittwoch angerufen und behauptetet, seine Tochter habe einen schweren Unfall verursacht. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, solle er eine hohe Bargeldsumme zu einer Frau ans Landgericht Coburg bringen.

Nach der Übergabe bemerkte der Mann, dass die Frau in einem Parkhaus verschwand und ihm kamen Zweifel. Er folgte der jungen Frau und verhinderte, dass sie in den Fluchtwagen steigen konnte. Die Polizei nahm die 18-Jährige fest, so die Mitteilung.

