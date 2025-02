Mann überfällt Tankstelle und flüchtet

Er hat ein Tuch in sein Gesicht gezogen und trägt eine schwarze Winterjacke: Ein Mann bedroht er an einer Tankstelle eine Mitarbeiterin mit einem Messer.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Unterfranken ist der Täter auf der Flucht. Er soll am Montagabend in der Aschaffenburger Innenstadt eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach ließ der Mann sich von der Mitarbeiterin mehrere Hundert Euro aus der Kasse geben und flüchtete.

Eine großangelegte Fahndung sei erfolglos verlaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:250204-930-364746/1