Mann stürzt von Fastnachtswagen und verletzt sich schwer

Ein 27 Jahre alter Mann ist im unterfränkischen Steinfeld (Landkreis Main-Spessart) von einem Fastnachtswagen gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann am Samstag mit einem 29-Jährigen auf einem benachbarten Faschingswagen anstoßen. Dafür lehnte sich der 27-Jährige den Angaben zufolge mit Schwung über die Brüstung und stürzte von dem vier Meter hohen Wagen ab. Er schlug mit dem Kopf auf den asphaltierten Boden auf und verletzte sich schwer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe demnach nicht.

