Am Marienplatz in München ist ein Mann eine Treppe mehrere Meter hinabgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte belebten den 65-Jährigen am Freitagabend wieder und brachten ihn in eine Klinik, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Zahlreiche Passantinnen und Passanten beobachteten den Sturz des Mannes und filmten den Angaben zufolge die Arbeit der Rettungskräfte. Zudem sei es vereinzelt auch zu verbalen Störungen gekommen.

