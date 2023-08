Mann stürzt nach Streit auf Gleis - Notbremsung nötig

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Mann ist nach einem Handgemenge am Bahnhof im oberbayerischen Rosenheim auf ein Gleis gefallen. Ein Lokführer eines Nachtzugs habe deshalb eine Notbremsung einleiten müssen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 39-Jährige habe es nach dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag aus eigener Kraft wieder auf den Bahnsteig geschafft und sei nur leicht verletzt worden. Meldungen über verletzte Fahrgäste gab es zunächst nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 39-Jährige nicht vom Bahnsteig gestoßen worden. Vielmehr habe er wegen seiner Alkoholisierung nach einem Besuch beim Rosenheimer Herbstfest das Gleichgewicht verloren. Laut einer Polizeisprecherin wird aber weiter wegen Körperverletzung ermittelt - gegen alle fünf an der Auseinandersetzung beteiligten Männer.

