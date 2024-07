Mann stürzt mit Gleitschirmflieger ab: Er wird in Waldstück bei Lohberg schwer verletzt geborgen

In einem Waldstück nahe Lohhäusl in der Gemeinde Lohberg ist am Sonntagnachmittag ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Luftrettungssack der Bergwacht von einem Helikopter geborgen. Foto: Christian Kress

Der Absturz eines Gleitschirmfliegers rief am späten Sonntagnachmittag die Rettungskräfte in Lohberg und Lam (Landkreis Cham) auf den Plan. Da es zunächst unklar war, wo sich der abgestürzte Mann befindet, begann der Einsatz um 16.20 Uhr mit einer Suchaktion.









Da die Gleitschirmflieger für gewöhnlich auf der Osserwiese starten, wurde der Suchradius zunächst zwischen Kleinem Osser und Osserwiese festgelegt. Da sich das Gebiet im Schutzbereich der FFW Thürnstein/Schrenkenthal befindet, aber der Osser nur über Lam angefahren werden kann, alarmierte die Leitstelle diese beiden Feuerwehren.



Kurz darauf folgte die Korrektur des mutmaßlichen Absturz-Ortes, der nun zwischen Silbersbach und Scheiben im Gemeindebereich Lohberg angenommen wurde. KBM Konrad Kellner alarmierte deshalb die FFW Lohberg nach. Diese fuhr die dortige Forststraße ab. Gefunden werden konnte der abgestürzte Mann aus Tschechien, er ist nach Angaben der Retter vor Ort etwa Mitte 30, schließlich, weil er selber noch der Leitstelle Pilsen seine Koordinaten senden konnte, die an die ILS Regensburg weitergeleitet worden sind. Vermutlich war der Tscheche in Richtung Zwercheck abgetrieben worden. Gefunden wurde er zwischen Hexenriegel und Lohhäusl.



Dorthin fuhr das zweite Einsatzfahrzeug, das etwa gleichzeitig mit einem Hubschrauber aus Straubing eingetroffen ist. Der Notarzt des Hubschraubers war als erster an der Unfallstelle, dann folgten die Bergwacht aus Tschechien, die FFW Lohberg und die Lamer Bergwacht. Der deutsche Hubschrauber hat den schwerverletzten Mann mit einem Luftrettungssack der Bergwacht aufgenommen. Die übrigen Einsatzkräfte hatten dem Notarzt zugearbeitet. Auf Höhe Lohberg-Scheiben sind die Helikopter aus Straubing und Pilsen dann gelandet. Der Schwerverletzte wurde umgeladen. Die Feuerwehr hatte die Straße währenddessen gesperrt. Der Tscheche wurde dann in eine Klinik nach Pilsen geflogen. Die Einsatzkräfte rückten um 19 Uhr wieder ein. Die Polizeidienststelle Bad Kötzting hat den Unfall aufgenommen. Vor Ort waren die Bergwachtbereitschaften aus Lam und aus Tschechien, das BRK, KBR Michael Stahl, KBI Andreas Bergbauer und Kreisbrandmeister Konrad Kellner. Da zu einer Suchaktion alarmiert war, war die UGÖEL beim FFW-Haus in Thürnstein aufgebaut worden.

kfl