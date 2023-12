Mann stürzt in Bach: Vermisster mit Unterkühlungen gefunden

Ein Mann ist in mit starken Unterkühlungen in einem Bach bei Patersdorf (Landkreis Regen) gefunden worden, nachdem er am Sonntag als vermisst gemeldet worden war. Der 70-Jährige wurde zur Erstversorgung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Nachbar hörte demnach Hilferufe aus dem Wald und fand den Vermissten, der in den Bach gestürzt war. Der Mann war den Angaben zufolge tagsüber zum Spazierengehen aufgebrochen und bis zum Abend nicht nach Hause zurückgekehrt. Nachdem der 70-Jährige in der Nähe des Hauses nicht gefunden worden war, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Bergwacht verständigt. Ein Polizeihubschrauber, der im Anflug war, drehte nach dem Fund wieder um.

