Ein 81-Jähriger ist beim Kirschenpflücken in Weihenzell (Landkreis Ansbach) gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Mittwoch von einem Holzstapel aus rund zwei Metern Höhe auf den Boden gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Laut Polizei könnte er unter Umständen querschnittsgelähmt sein.

